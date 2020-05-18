Страны ЮВА победили коронавирус

Больше месяца ни одного нового случая заражения коронавирусом нет во Вьетнаме. Всего в стране заболели 320 человек.

"18 мая — тридцать второй день подряд без новых заражений коронавирусной инфекцией внутри страны. Общее количество заболевших во Вьетнаме с начала пандемии составляет 320 человек, из них 180 заразились за границей, а не на территории Вьетнама", — сообщает Национальный комитет Вьетнама по борьбе с пандемией.

От коронавируса в стране не умер ни один человек.

В Таиланде за сутки зафиксировано три новых случая заражения COVID-19. С начала эпидемии инфицировано 3031 человек, 56 скончались.

Власти страны начали второй этап снятия ограничительных мер. Накануне открылись кафе, рестораны, магазины и торговые центры. С 1 июля школьники вернутся за парты.

"В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в том или ином регионе мы будем в этом регионе принимать меры к ограничению распространения инфекции и, вероятно, снова переведем там школы на режим "онлайн", если ситуация вновь станет угрожающей", — заявил министр образования Таиланда Наттхапхон Тхипсуван.

Стоит отметить, что учебный год стартовал в Таиланде в мае. Ближайшие каникулы ждут школьников в конце сентября. Второе полугодие начнется в середине октября и продлится до конца февраля. Сейчас обучение ведется онлайн. Для тех, у кого нет дома необходимой техники, уроки идут по ТВ.