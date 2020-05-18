Торговые центры и рестораны открылись в Таиланде

В Таиланде открылись торговые центры, магазины, кафе и рестораны. Для входа необходимо отсканировать QR-код.

Второй этап снятия ограничений в Таиланде запустили 17 мая.

"По данным интернет-платформы "Тхаи Чана", более 2,6 миллиона человек по всей стране зарегистрировались вчера, в первый день открытия крупных объектов сферы торговли, общественного питания и обслуживания, в качестве посетителей торговых центров, ресторанов и магазинов", — сообщил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

Платформа, название которой переводится как "Таиланд победит", разработана для того, чтобы знать точное количество людей, которые посетят то или иное место, иметь представление, кто был, например, в магазине одновременно. Посетителям сервис указывает, сколько человек находится в магазине или ресторане, можно ли туда попасть, соблюдая условия социальной дистанции.

Каждый магазин и предприятие общественного питания разработало свой QR-код, который посетители сканируют при входе и на выходе. Как отмечают власти, на выходе посетители часто забывают выполнить это простое действие.

Стоит отметить, что с начала эпидемии в Таиланде зарегистрировано 3 031 случай заражения коронавирусом. Жертвами опасного заболевания стали 56 человек.

Ранее "Правда.Ру" писала, что тайские власти после окончания пандемии будут оказывать помощь иностранным туристам, если у них обнаружатся признаки коронавируса.