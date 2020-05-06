Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
О рекордном обвале российской экономики
Источник Правда.Ру

В Латвии не удалось найти дрон, который потерял управление

Мир » Европа

Глава Агентства гражданской авиации Латвии Марис Городцов рассказал журналистам о том, что дрон, сигнал с которым был потерян, несколько раз засекали радары, но найти его так и не удалось.

В субботу во время полета дрона, принадлежащего предприятию по производству дронов UAVFactory, отключилась система управления. В связи с этим, над аэропортом "Рига" было закрыто воздушное пространство и ограничены полеты на высоте до 5 км.

"Во время поисков "убежавшего" дрона, его засекали и военные радары, и наши (Агентства гражданской авиации — Прим. ред.). Но траектория его полета была непредсказуемой — он то опускался низко, то уходил в сторону или перемещался по прямой. А у всех радаров есть свои технические ограничения. Этот летательный аппарат запрограммирован таким образом, что если над ним теряется контроль, руль управления ставится в таком положении, чтобы он кружил, и тогда его можно поймать. Но в ходе поисков, по данным систем локации мы видели, что он перемещался кругами, затем то ли ветер его сносил: он делал петлю и опять отправлялся по прямой. И как только все участвовавшие в его поисках самолеты отправлялись за ним, он опять ускользал и с ним никак не удавалось установить визуальный контакт", — рассказал Городцов.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы дрон uavfactory латвия аэропорт рига марис городцов
Новости Все >
Глава Министерства культуры России заразилась коронавирусом
Почти три миллиарда рублей удалось похитить мошеннику из Екатеринбурга
В Латвии не удалось найти дрон, который потерял управление
Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко из-за нехватки внимания
Жители Подмосковья старше 65 лет смогут купить маски по льготной цене
В Крыму два отеля оштрафуют на 300 тысяч за нарушение самоизоляции
Лечившаяся от COVID-19 жительница Хабаровска родила ребенка
В Подольске пятилетний ребенок выпал из окна многоэтажки
Москвичи в соцсетях стали реже жаловаться на самоизоляцию
Жена Ди Марии назвала Англию дырой
Последние материалы
Почти три миллиарда рублей удалось похитить мошеннику из Екатеринбурга
В Латвии не удалось найти дрон, который потерял управление
Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко из-за нехватки внимания
Жители Подмосковья старше 65 лет смогут купить маски по льготной цене
В Крыму два отеля оштрафуют на 300 тысяч за нарушение самоизоляции
Лечившаяся от COVID-19 жительница Хабаровска родила ребенка
В Подольске пятилетний ребенок выпал из окна многоэтажки
Москвичи в соцсетях стали реже жаловаться на самоизоляцию
Жена Ди Марии назвала Англию дырой
Блогер сорвал онлайн-уроки школьникам Петербурга
Популярное
Новости Украины
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму

Русскому народу надлежит добиваться возвращения Украины в состав Российской Федерации ничуть не менее энергично, чем Украина добивается возвращения Крыма.

Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
В Катаре начался вооруженный переворот. Между военными идут бои
Мир. Новости мира
В Катаре начался вооруженный переворот. Между военными идут бои
Новости Белоруссии
Сын Лукашенко мог заболеть коронавирусом
Политика. Новости и аналитика
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
Василий Амирджанов Школьникам утвердили план флешмобного Дня Победы Василий Амирджанов Любовь Степушова Чешский писатель: снос памятника Коневу - "глупая провокация" Любовь Степушова Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
Жена Ди Марии назвала Англию дырой
Время смотреть правде в глаза
Юлия Барановская неудачно подстригла своего сына
Кредит на Западе — эт﻿о помощь, в России — кабала
Особый путь: приедут ли главы государств на 9 мая в Минск
Особый путь: приедут ли главы государств на 9 мая в Минск
Особый путь: приедут ли главы государств на 9 мая в Минск
Экономисты прогнозируют рекордный обвал российской экономики
Сладости - лучшее лекарство от стресса
Экономисты прогнозируют рекордный обвал российской экономики
В России могут начать выдачу "иммунных паспортов"
В Иране появится новая валюта
Особый путь: приедут ли главы государств на 9 мая в Минск
Особый путь: приедут ли главы государств на 9 мая в Минск
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
Полсотни москвичей скончались от коронавируса за сутки
Мамаев рассказал об отношениях с Кокориным после тюрьмы
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Украина и Эстония пойдут на Россию и СБ ООН "историческим фронтом"
Крик чешского чиновника: Европа, накажи Россию - она на нас обиделась!
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ