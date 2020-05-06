В Латвии не удалось найти дрон, который потерял управление

Глава Агентства гражданской авиации Латвии Марис Городцов рассказал журналистам о том, что дрон, сигнал с которым был потерян, несколько раз засекали радары, но найти его так и не удалось.

В субботу во время полета дрона, принадлежащего предприятию по производству дронов UAVFactory, отключилась система управления. В связи с этим, над аэропортом "Рига" было закрыто воздушное пространство и ограничены полеты на высоте до 5 км.