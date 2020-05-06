Глава Агентства гражданской авиации Латвии Марис Городцов рассказал журналистам о том, что дрон, сигнал с которым был потерян, несколько раз засекали радары, но найти его так и не удалось.
В субботу во время полета дрона, принадлежащего предприятию по производству дронов UAVFactory, отключилась система управления. В связи с этим, над аэропортом "Рига" было закрыто воздушное пространство и ограничены полеты на высоте до 5 км.
"Во время поисков "убежавшего" дрона, его засекали и военные радары, и наши (Агентства гражданской авиации — Прим. ред.). Но траектория его полета была непредсказуемой — он то опускался низко, то уходил в сторону или перемещался по прямой. А у всех радаров есть свои технические ограничения. Этот летательный аппарат запрограммирован таким образом, что если над ним теряется контроль, руль управления ставится в таком положении, чтобы он кружил, и тогда его можно поймать. Но в ходе поисков, по данным систем локации мы видели, что он перемещался кругами, затем то ли ветер его сносил: он делал петлю и опять отправлялся по прямой. И как только все участвовавшие в его поисках самолеты отправлялись за ним, он опять ускользал и с ним никак не удавалось установить визуальный контакт", — рассказал Городцов.
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