Больше 800 человек заболели коронавирусом в Испании за сутки

Число летальных исходов в Испании продолжает спадать. За минувшие сутки от коронавируса скончались 185 человек.



Как сообщает министерство здравоохранения Испании, за последние 24 часа в стране выявлено 867 новых инфицированных. С начала эпидемии их 219 329 человек. Среди них 43 956 случаев – врачи и медики. Вирус унес жизни в общей сложности 25 613 испанцев.



Активными больными остаются более 70 тысяч пациентов. За сутки из больниц выписаны 2 143 человека, всего их к настоящему моменту – 123 486 человек, которые смогли победить коронавирус.



Ранее «Правда.Ру» сообщала о странном заболевании у детей на фоне коронавируса. Врачи сообщают о большом числе — как минимум 100 случаях — редкого, но потенциально смертельного воспалительного синдрома у детей, который, по-видимому, как-то связан с коронавирусной инфекцией. Эти случаи выявлены в Великобритании, США, Франции, Италии, Испании и Швейцарии.

4 мая футболистам в Испании разрешили возобновить индивидуальные тренировки. С 18 мая спортсменам разрешат заниматься в группах до шести человек.