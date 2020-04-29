Власти Испании назвали точные сроки возобновления чемпионата

Премьер-министр Испании Педро Санчес огласил план по выходу страны из режима ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В числе прочего были названы сроки возобновления тренировок футболистов и матчей на стадионах без зрителей.

Санчес сообщил, что перед тренировками все футболисты будут проверены на COVID-19, сообщает Marca.