Премьер-министр Испании Педро Санчес огласил план по выходу страны из режима ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В числе прочего были названы сроки возобновления тренировок футболистов и матчей на стадионах без зрителей.
Санчес сообщил, что перед тренировками все футболисты будут проверены на COVID-19, сообщает Marca.
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