Врачи 6 стран сообщили о странном заболевании у детей на фоне COVID-19

Врачи во всем мире сообщают о большем числе - как минимум 100 - случаев редкого, но потенциально смертельного воспалительного синдрома у детей, который, по-видимому, как-то связан с коронавирусной инфекцией.

Почти 100 случаев необычного заболевания появились по меньшей мере в шести странах: в Великобритании, США, Франции, Италии, Испании и Швейцарии.

Новый синдром обсуждался во время видеоконференции ведущих врачей, организованной Всемирной Организацией Здравоохранения.

Первые "звоночки"

Первые случаи стали известны на текущей неделе , когда NHS выпустила предупреждение для педиатров о том, что у некоторых детей, поступивших в отделения интенсивной терапии с подозрением на коронавирус отмечаются одновременно симптомы токсического шока и состояния, известного как болезнь Кавасаки (воспалительное заболевание, которое влияет на кровеносные сосуды, сердце и другие органы).

На данный момент в клиниках Великобритании 19 детей, и никто из них не умер.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил в среду, что в стране было более десятка детей "с воспалением вокруг сердца", и хотя нет достаточного количества доказательств связи их с коронавирусом, "оснований подозревать это достаточно".

Веран перечислил симптомы:

лихорадка,

проблемы с пищеварением,

воспаление сосудов.

Картина в других странах

США

По меньшей мере трое детей в возрасте от 6 месяцев до 8 лет проходят лечение от аналогичного состояния.

Марк Горелик, специалист по лечению пациентов в Медицинском центре Колумбийского университета в Нью-Йорке:

"У всех была лихорадка и воспаление сердца и кишечника. Важный посыл заключается в том, что если родители беспокоятся о здоровье своих детей, они должны обратиться за медицинской помощью."

Британия

Первые известные случаи заболевания здесь появились 3-4 недели назад, но теперь врачи планируют просмотреть медицинские карты детей, находящихся в реанимации в начале этого года, чтобы проверить, не были ли пропущены более ранние случаи.