Врачи во всем мире сообщают о большем числе - как минимум 100 - случаев редкого, но потенциально смертельного воспалительного синдрома у детей, который, по-видимому, как-то связан с коронавирусной инфекцией.
Почти 100 случаев необычного заболевания появились по меньшей мере в шести странах: в Великобритании, США, Франции, Италии, Испании и Швейцарии.
Новый синдром обсуждался во время видеоконференции ведущих врачей, организованной Всемирной Организацией Здравоохранения.
Первые случаи стали известны на текущей неделе , когда NHS выпустила предупреждение для педиатров о том, что у некоторых детей, поступивших в отделения интенсивной терапии с подозрением на коронавирус отмечаются одновременно симптомы токсического шока и состояния, известного как болезнь Кавасаки (воспалительное заболевание, которое влияет на кровеносные сосуды, сердце и другие органы).
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил в среду, что в стране было более десятка детей "с воспалением вокруг сердца", и хотя нет достаточного количества доказательств связи их с коронавирусом, "оснований подозревать это достаточно".
Веран перечислил симптомы:
По меньшей мере трое детей в возрасте от 6 месяцев до 8 лет проходят лечение от аналогичного состояния.
Марк Горелик, специалист по лечению пациентов в Медицинском центре Колумбийского университета в Нью-Йорке:
"У всех была лихорадка и воспаление сердца и кишечника. Важный посыл заключается в том, что если родители беспокоятся о здоровье своих детей, они должны обратиться за медицинской помощью."
Первые известные случаи заболевания здесь появились 3-4 недели назад, но теперь врачи планируют просмотреть медицинские карты детей, находящихся в реанимации в начале этого года, чтобы проверить, не были ли пропущены более ранние случаи.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.