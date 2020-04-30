"Ну и что?" - президент Бразилии отмахивается от статистики смертности

Президент Бразилии, выступая пред журналистами, отмахнулся от озвученной статистики смертей от коронавируса в стране - более 5 тысяч бразильцев погибли от коронавируса. Это даже больше, чем в Китае.

"Ну и что?" - удивился Джайр Больсонаро, когда его спросили о зарегистрированных в минувший вторник рекордных 474 смертях.

Общественность вскипела

"Больсонаро не просто ужасный политик и плохой президент, он презренный человек", - написал в своем твиттере политик Марсело Фрейхо. "Социопат", - написал в своем твиттере музыкант Нандо Мура. "Какая трагедия иметь такого президента", - написала журналистка Соня Бриди. "Это просто издевательство. Оскорбление. Это невыносимо", - написал в своем твиттере сценарист и комментатор Марилиз Перейра Жорже.

Больсонаро в очередной раз "припомнили", что он, словно бравируя "своей исключительностью" и "непохожестью на руководителей других стран" постоянно повторяет, что пандемия - не повод для паники и "резких движений".

Поддерживает президента только один человек в стране

Сын президента Карлос Больсонаро заявил в Twitter, что комментарии его отца были искажены либеральными журналистами, стремящимися уничтожить его репутацию.

Напомним, что с тех пор как Бразилия подтвердила первый случай коронавируса в стране 26 февраля, Больсонаро постоянно минимизировал пандемию, отвергая "истерию" СМИ по поводу ее опасности и утверждая, что

"бразильцы могут плавать в экскрементах и выходить невредимыми".

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