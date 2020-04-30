Президент Бразилии, выступая пред журналистами, отмахнулся от озвученной статистики смертей от коронавируса в стране - более 5 тысяч бразильцев погибли от коронавируса. Это даже больше, чем в Китае.
"Ну и что?" - удивился Джайр Больсонаро, когда его спросили о зарегистрированных в минувший вторник рекордных 474 смертях.
"Больсонаро не просто ужасный политик и плохой президент, он презренный человек", - написал в своем твиттере политик Марсело Фрейхо.
"Социопат", - написал в своем твиттере музыкант Нандо Мура.
"Какая трагедия иметь такого президента", - написала журналистка Соня Бриди.
"Это просто издевательство. Оскорбление. Это невыносимо", - написал в своем твиттере сценарист и комментатор Марилиз Перейра Жорже.
Больсонаро в очередной раз "припомнили", что он, словно бравируя "своей исключительностью" и "непохожестью на руководителей других стран" постоянно повторяет, что пандемия - не повод для паники и "резких движений".
Сын президента Карлос Больсонаро заявил в Twitter, что комментарии его отца были искажены либеральными журналистами, стремящимися уничтожить его репутацию.
Напомним, что с тех пор как Бразилия подтвердила первый случай коронавируса в стране 26 февраля, Больсонаро постоянно минимизировал пандемию, отвергая "истерию" СМИ по поводу ее опасности и утверждая, что
"бразильцы могут плавать в экскрементах и выходить невредимыми".
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