Медики Бразилии считают угрозой поведение собственного президента

Медицинские эксперты Бразилии заявили, что они опасаются , что президент Жаир Больсонаро может спровоцировать в стране такой же разрушительный кризис, какой сейчас испытывают в Северной Италии и США.

Причина обеспокоенности вызвана тем, что Больсонаро, несмотря на примеры других государств, "не видит угрозы коронавируса для общественного здравоохранения" и упорствует в своем нежелании вводить в Бразилии меры социального дистанцирования.

"На Пасху лидер Бразилии неоднократно пренебрегал рекомендациями своего собственного министерства здравоохранения, выходя за пончиками, радуясь поклонникам и провозглашая: "никто не будет препятствовать моему праву приходить и уходить. Во время одной из таких вылазок Больсонаро засняли на видео, как он вытирает нос запястьем, а потом пожимает руку пожилой даме", - пишет The Gardian.

Специалисты в области общественного здравоохранения и инфекционных заболеваний считают, что такое поведение подрывает единственные меры, способные прекратить распространение Covid - 19 в стране.

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