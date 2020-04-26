Все священники Киево-Печерской лавры заразились коронавирусом

Почти 200 человек заразились коронавирусом в Киево-Печерской лавре, закрытой на карантин. Заболел даже настоятель лавры, от опасного недуга умерли уже трое священнослужителей.

Инфицированы коронавирусом также все монахи, студенты и преподаватели Киевской духовной академии, находящейся на территории лавры. О сложной эпидемиологической ситуации в лавре сообщил глава информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополит Климент.