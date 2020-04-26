Слухи о возможной смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына лишены каких-либо политических мотивов.

Такое мнение высказал политолог, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов. По его словам, появление информации в прессе о кончине северокорейского лидера спровоцировало его необычное поведение.

"Человек, который держит в руках всю власть, практически монарх, странным образом не появляется на публике, причем на мероприятиях, на которых он должен появиться, таких, как день рождения Ким Ир Сена. После такого появляются слухи, но ничего политического они под собой не имеют", — пояснил Лукьянов.