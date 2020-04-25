В Приднестровье от коронавируса погибли 17 человек

В оперативном штабе по профилактике и недопущению распространения COVID-19 в ПМР сообщили о том, что в Молдавской республике число погибших от заражения коронавирусной инфекцией достигло отметки в 17 человек.

"В медицинское учреждение пациентка поступила в тяжёлом состоянии. У неё диагностировали двустороннюю пневмонию. После проведения анализа подтвердился COVID-19. Несмотря на все усилия врачей спасти пациентку не удалось", — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, за все время в Приднестровье COVID-19 выявлен у 371 человек. 17 пациентов погибли.