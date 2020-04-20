Бывший президент Украины Петр Порошенко получил взятку в размере 200 миллионов долларов за закрытие дела против компании Burisma.
Об этом на YouTube-канале "Свободный" сообщил экс-сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко.
Напомним, в наблюдательный совет компании Burisma входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер.
"Общая сумма, переданная ему за закрытие дела против компании Burisma, составила 200 миллионов долларов", — подчеркнул Телиженко.
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