Порошенко обвиняют в получении взятки по делу Burisma

Бывший президент Украины Петр Порошенко получил взятку в размере 200 миллионов долларов за закрытие дела против компании Burisma.

Об этом на YouTube-канале "Свободный" сообщил экс-сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко.

Напомним, в наблюдательный совет компании Burisma входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер.