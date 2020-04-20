В США прошли акции протеста против карантина из-за коронавируса

Акции протеста в субботу и воскресенье прокатились по всей территории США. Участники выражали недовольство мерами правительства по борьбе с коронавирусом.

Поводом для протестных акций стало увеличение безработицы в стране.

Люди несли плакаты, на которых было написано, что работа "жизненно важна" для них, а также лозунги о нарушении конституционных прав. Многие люди несли американские флаги и транспаранты с президентом Трампом и вице-президентом Пенсом.

Протестующие требовали немедленной отмены карантина, чтобы они могли вернуться к работе.