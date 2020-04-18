В Москву из Тель-Авива вылетел самолет с Благодатным огнем

Российская делегация везет Благодатный огонь на самолете из Тель-Авива в Москву, сообщил представитель фонда Андрея Первозванного издательству РИА "Новости".

Российский посол Анатолий Викторов в Израиле передал Благодатный огонь директору фонда Андрея Первозванного Владимиру Бушуеву, после чего самолет с делегацией вылетел в Москву.

Члены фонда доставят товар в храм Христа Спасителя к ночной пасхальной службе. Ожидается, что самолет приземлится в аэропорту "Внуково" в 20:30.