Президент Украины Владимир Зеленский пообещал выплатить один миллион долларов тому, кто создаст вакцину от нового типа коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Я вам открою секрет. Президент попросил, чтобы я написал письма нашим академикам и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит минимум миллион долларов", — сказал Ляшко.