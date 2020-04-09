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Пятерых китайцев, раздававших на улице маски, задержали во Франции

Мир

Пятеро граждан Китая задержаны французской полицией за то, что на улице бесплатно раздавали защитные медицинские маски своим соотечественникам.

"Они не нарушили никаких законов и правил: маски были ввезены легально. Эти молодые люди - студенты и делали благое дело. Они даже пожертвовали несколько масок местным больницам, полицейским управлениям и другим организациям", - сообщает посольство Поднебесной в Париже.

Почему французы задержали китайских студентов

 Как пояснили в департаменте полиции Парижа, сейчас, когда Франция переживает сложные времена из-за пандемии коронавируса, правительство в настоящее время собирает маски для медицинских работников и запрещает отдельным лицам покупать, продавать или хранить их у себя. 

При этом поступил сигнал, что китайская ассоциация соотечественников хранила более 15 тысяч масок. Молодые люди, которые их раздавали, не имели на руках медицинских сертификатов, подтверждающих, что маски могут использоваться в медицинских целях. 

После вмешательства посольства, ситуация прояснилась и студенты были отпущены из полиции.

Темы париж медицинские маски китайские студенты
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