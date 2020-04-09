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Источник Правда.Ру

Междоусобица в ЕС во время пандемии: скупой Север глух к мольбам Юга

Мир » Европа » Евросоюз

Состоявшаяся сегодня ночью встреча министров финансов Европейского Союза в очередной раз закончилась ничем: договориться о поддержке стран-членов ЕС, поражённых пандемией коронавируса, не удалось.

Министры взяли паузу, чтобы еще раз обдумать условия окончательного соглашения по двум "пунктам преткновения":

  • условиями доступа к чрезвычайным кредитным линиям в спасательном фонде еврозоны;
  • возможности совместного долга ЕС.

О каких деньгах идет речь?

В рамках еврозоны предлагается открыть кредитные линии на общую сумму €240 млрд.

Что мешает договориться

Как отмечает агентство Reuters со ссылкой на собственные дипломатические источники, в экономических вопросах, касающихся помощи внутри Евросоюза, страны-участницы разделились — неофициально, конечно, — на два блока:

скупой Север и "молящий о помощи" Юг.

Италия, как наиболее пострадавшая от пандемии страна, возглавляет южный лагерь и от его имени настаивает на предоставлении свободного доступа к "общим" деньгам резервных кредитных линий в рамках европейского механизма стабильности еврозоны (до 2% от экономического объема страны). Всего, как требует Италия, необходимо принять пакет мер поддержки на сумму в €500 млрд.

Но Нидерланды, возглавившие "северян" — консервативные в финансовом отношении страны — требуют более конкретных экономических условий.

"Итальянцы хотят, чтобы деньги выделили сейчас, а обсуждение взыскания процентов по кредитам перенесли на поздние сроки. Голландцы говорят: "Нет", — цитирует Reuters комментарий участника встречи, не называя его имени.

По его словам, представители Нидерландов стали единственными, кто отказался одобрить текст документа за подписью 27 министров финансов стран ЕС.

ЕС приближается к расколу?

Испания, Франция и Италия, которые сейчас наиболее сильно страдают от пандемии и, соответственно, нуждаются в поддержке союзников, называют состоявшуюся дискуссию самым серьёзным испытанием солидарности, которое может возвысить или разрушить ЕС.

Темы италия евросоюз экономика нидерланды финансовая поддержка
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