Находящимся в Индии россиянам рекомендуют оставаться в отелях

Россиянам, которые сейчас находятся в Индии, рекомендуют не выходить на улицу. Для их же безопасности лучше оставаться в отелях и гостевых домах.

Такой совет дали в генеральном консульстве России в Ченнаи. Россиян обещали эвакуировать на родину, но рейсы "Уральских авиалиний" отменили. Они были запланированы на 8-10 апреля.

Отмена рейсов связана с отзывом разрешения Росавиации.

"Рейсы из Тривандрума, Даболима и Ченнаи с 8 по 10 апреля отменяются! Российским гражданам, находящимся в штате Керала, настоятельно рекомендуем пока не выписываться из гостиниц и гостевых домов", — сообщается на сайте генконсульства.

По разным оценкам, в Индии сейчас остаются более пяти тысяч граждан России. Все они подали заявления и сообщили о своем желании вернуться домой.

В Индии действует режим изоляции, который введен до 14 апреля. В стране не работает общественный транспорт, железнодорожное сообщение, такси, метро. Без веской причины запрещено выходить из дома.

Как сообщала ранее "Правда.Ру", в Индии зарегистрировано 5 194 случая заражения коронавирусом.