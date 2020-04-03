84-летний итальянец умер в городе Чезена.
Дизайнер обуви был госпитализирован после заражения коронавирусом. Серджио Росси является основателем собственного бренда Sergio Rossi. Кроме того, он сотрудничал с Versace, Dolce & Gabbana и Azzedine Alaia.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.