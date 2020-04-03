Улицы Британии оказались завалены тоннами мусора и одежды, подлежащей переработке и утилизации в рамках карантинных мер по борьбе с коронавирусом.
Поскольку большая часть страны находится в карантине, семьи производят гораздо больше мусора. А убирать его некому, так как коммунальные службы закрыты на карантин.
СМИ Великобритании ежедневно публикуют "свежие" снимки сковавшего страну мусорного коллапса: груды отходов, сброшенных на обочины дорог, дорожки парков и полей, оставленные на ответственность местных общин.
На фото: груды отходов и общего мусора лежали сегодня утром в магазине Tesco на севере Лондона (c)Daily Mail
Как пишет Daily Mail, "виной всему карантин, из-за которого закрылись многие пункты утилизации отходов":
"Чиновники говорят, что люди везут мусор в центры утилизации, а когда потом обнаруживают, что место закрыто, просто выбрасывают его на улицу по дороге домой. Количество отходов, сбрасываемых таким образом, выросло "в три раза". Власти призывают жителей и предприятия не сбрасывать отходы где придется, но результат — налицо".
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.