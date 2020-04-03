Из-за карантина по случаю пандемии Британия утонула в мусоре

Улицы Британии оказались завалены тоннами мусора и одежды, подлежащей переработке и утилизации в рамках карантинных мер по борьбе с коронавирусом.

Поскольку большая часть страны находится в карантине, семьи производят гораздо больше мусора. А убирать его некому, так как коммунальные службы закрыты на карантин.

СМИ Великобритании ежедневно публикуют "свежие" снимки сковавшего страну мусорного коллапса: груды отходов, сброшенных на обочины дорог, дорожки парков и полей, оставленные на ответственность местных общин.

На фото: груды отходов и общего мусора лежали сегодня утром в магазине Tesco на севере Лондона (c)Daily Mail

Как пишет Daily Mail, "виной всему карантин, из-за которого закрылись многие пункты утилизации отходов":