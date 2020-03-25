Эксперт проговорился: Польша закрыла небо для российской помощи Италии

Сегодня, наконец, стало понятно, почему российские самолеты, следовавшие в Италию для оказания помощи в борьбе с пандемией, летели не напрямую, а через Черное море и Балканы — это видели все пользователи сайта отслеживания авиамаршрутов flightradar24. com.

Анджей Вилк, эксперт польского "Центра восточных исследований", сам, видимо, того не желая, подтвердил версию членов блогосферы о том, что Польша закрыла свое воздушное пространство для российских военных транспортников.

Анджей Вилк заявил, что

"Поддержка Россией борьбы Италии с коронавирусомпозволяют рассматривать ее как еще один элемент усилий Москвы по разрушению сплоченности союзников в НАТО. Информацию об отправке автомобилей "КамАЗ" в Италию с аэрозольными дезинфекционными комплексами следует понимать как подтверждение временного размещения на территории этой страны регулярных соединений российской армии".

"В подлости Польши никто и не сомневался"

К слову, еще вчера российский сенатор Алексей Пушков озвучил собственную версию "крюка", который сделали наши военные ИЛы: