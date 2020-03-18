Россиян эвакуируют из Узбекистана

Спецрейсом "Аэрофлота" вывозят из Узбекистана россиян. На родину возвращают тех, кто выразил такое желание после закрытия границ.

На борту находится 282 человека.

"Ещё 282 человека, все граждане России, вылетели из Ташкента в Москву сегодня в 07:00 спецрейсом "Аэрофлота", — сообщает российское посольство в Узбекистане в микроблоге.

Напомним, что Узбекистан закрыл свои границы для всех иностранцев, а также приостановил авиа и железнодорожное сообщение с другими странами.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что нижегородцы, застрявшие в Праге из-за закрытия границ, вернулись на родину.