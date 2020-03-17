Нижегородцы, застрявшие в Праге из-за карантина, вернулись в Россию

Двое сотрудников информационного агентства "В городе N", которые не могли уехать из Праги из-за карантина, наконец прибыли в Россию.

Их самолет прилетел в Москву в 18:00. Сообщается, что самолет стоял закрытым в ожидании карантинной бригады.

В настоящее время выясняется информация о мерах предосторожности, которые должны будут соблюдать нижегородцы, а также о состоянии их здоровья.

Стоит напомнить, что из-за коронавируса ограничено сообщение со странами Евросоюза.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сотни российских туристов не могут вернуться на родину из Европы.