На Фукусиме зафиксирован аномально высокий уровень радиации

Специалистами Greenpeace был обнаружен аномальный радиационный фон в префектуре Фукусима. Уровень радиации в районе атомной электростанции превышен в десятки раз. Экологи предполагают, что причиной высвобождения цезия стали мощные тайфуны "Хагибис" и "Буалой", бушевавшие на японском побережье в 2019 году.

Согласно отчету организации, радионуклиды мигрировали в речные системы с лесистых гор. Эта местность до сих пор остается источником вторичного загрязнения, поскольку властями не были приняты должные меры по дезактивации.