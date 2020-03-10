Главой парламента Азербайджана впервые стала женщина

Парламент Азербайджана шестого созыва провел первое заседание во вторник, 10 марта. На заседании должны были избрать председателя парламента.

Партия "Новый Азербайджан", которой принадлежит 70 из 125 мест в парламенте предложила кандидатуру Сахибы Али гызы Гафаровой.

За Гафарову проголосовали 116 депутатов, утвердив её в должности председателя милли меджлиса.

Сахиба Али гызы Гафарова стала первой женщиной за годы независимости страны, возглавившей парламент.