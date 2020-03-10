Парламент Азербайджана шестого созыва провел первое заседание во вторник, 10 марта. На заседании должны были избрать председателя парламента.
Партия "Новый Азербайджан", которой принадлежит 70 из 125 мест в парламенте предложила кандидатуру Сахибы Али гызы Гафаровой.
За Гафарову проголосовали 116 депутатов, утвердив её в должности председателя милли меджлиса.
Сахиба Али гызы Гафарова стала первой женщиной за годы независимости страны, возглавившей парламент.
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