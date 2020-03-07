Apple может перевести сотрудников на удаленный формат работы

Руководство компании Apple рекомендовало 12 тысячам своих сотрудников штаб-квартиры в Калифорнии перейти на удаленный формат работы из дома. Причиной такого решения стала сложная эпидемиологическая ситуация. Об этом сообщил Business Insider. По информации издания, на такую меру пошли Google, Microsoft, Amazon и Facebook.

Портал утверждает, что удаленный формат работы может поставить под угрозу реализацию некоторых крупных проектов компании, поэтому перейти на такой режим рекомендовали только сотрудникам штаб-квартиры.