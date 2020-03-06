Депутат Рады заявил о "яичном нападении" толпы ветеранов "Азова"

Макс Бужанский, депутат Верховной рады от партии "Слуга народа", рассказал, что вчера вечером, когда он выходил телестудии, где участвовал в программе "Народ против", на него было совершено нападение "толпы с битами".

Об этом нардеп написал в своем Telegram-канале.

Предупрежден — значит, почти вооружен

Бужанский сообщил общественности, что о готовящемся на него нападении "с целью провокации" он знал заранее. Что его уже "в 16 часов предупредили", поэтому, когда он в 12 ночи вышел из студии, то

"35-40 персонажей на хороших иномарках, с битами просто закидали костюм яйцами и уехали. Руслан Георгиевич, но вам же это все равно не помогло, верно?" — риторически обращается нардеп к тому, кто, якобы, послал к нему "на разборки" "азовцев".

Нападение не впечатлило

Депутат отметил, что не впечатлен нападением. Наверное, потому, что члены "Азова", когда толпой нападают на людей, а делают они это, если верить украинским СМИ, частенько, пускают в ход отнюдь не яйца.