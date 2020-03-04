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Источник Правда.Ру

От коронавируса в Южной Корее за сутки умерли 4 человека

Мир

В Южной Корее ситуация с коронавирусом ухудшается.

Как сообщает сегодня минздрав страны,

  • за сутки там зарегистрировано 516 новых случаев заражения коронавирусом,
  • теперь в РК 5328 зараженных,
  • умерли от CJVID-2019 в общей сложности 32 человека,
  • выписаны из больниц - 41,
  • проверяются на вероятность заражения 28 414 человек.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний,

на полночь 4 марта 2020 г. из 516 новых заболевших

  • 405 выявлены в городе Тэгу,
  • 89 - в провинции Кёнсан-Пукто.

География массовых заражений в Южной Корее

  • В Сеуле - 99,
  • в Тэгу - 4006,
  • в провинции Кёнсан-Пукто - 774,
  • в провинции Кёнгидо - 101,
  • в Пусане - 93 случая.
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