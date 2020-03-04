От коронавируса в Южной Корее за сутки умерли 4 человека
В Южной Корее ситуация с коронавирусом ухудшается.
Как сообщает сегодня минздрав страны,
- за сутки там зарегистрировано 516 новых случаев заражения коронавирусом,
- теперь в РК 5328 зараженных,
- умерли от CJVID-2019 в общей сложности 32 человека,
- выписаны из больниц - 41,
- проверяются на вероятность заражения 28 414 человек.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний,
на полночь 4 марта 2020 г. из 516 новых заболевших
- 405 выявлены в городе Тэгу,
- 89 - в провинции Кёнсан-Пукто.
География массовых заражений в Южной Корее
- В Сеуле - 99,
- в Тэгу - 4006,
- в провинции Кёнсан-Пукто - 774,
- в провинции Кёнгидо - 101,
- в Пусане - 93 случая.