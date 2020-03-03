Президент Финляндии может приехать в Москву на 9 Мая

Финская делегация может стать одним из гостей на мероприятиях, посвященных юбилею Победы. Приглашение получил президент страны Саули Ниинистё.

Его от лица президента Путина передал через главу МИД Финляндии глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

"Президент Ниинистё имеет приглашение президента Путина принять участие в этих торжествах", — сказал Лавров.

Он также лично встретился с президентом Финляндии в одной из его резиденций 3 марта. Они обсудили двусторонние отношения и международную повестку.