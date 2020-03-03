Президент Ирана пригласил Путина на саммит астанинской тройки

Владимир Путин поучаствует в саммите астанинской тройки. Его пригласил президент Ирана Хасан Рухани.

Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалаи:

"В рамках телефонного разговора президент Рухани пригласил своего коллегу Владимира Путина на астанинский саммит, который на ротационной основе скоро пройдёт в Иране".

Ранее Рухани в беседе с турецким президентом Эрдоганом предложил организовать трехстороннюю встречу с Башаром Асадом. Также стало известно, что Иран и Сирия обсуждают возможность отправки из своих стран американских военных.