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Президент Ирана пригласил Путина на саммит астанинской тройки

Мир

Владимир Путин поучаствует в саммите астанинской тройки. Его пригласил президент Ирана Хасан Рухани.

Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалаи:

"В рамках телефонного разговора президент Рухани пригласил своего коллегу Владимира Путина на астанинский саммит, который на ротационной основе скоро пройдёт в Иране".

Ранее Рухани в беседе с турецким президентом Эрдоганом предложил организовать трехстороннюю встречу с Башаром Асадом. Также стало известно, что Иран и Сирия обсуждают возможность отправки из своих стран американских военных.

иран хасан рухани владимир путин астанинская тройка
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