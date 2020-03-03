Владимир Путин поучаствует в саммите астанинской тройки. Его пригласил президент Ирана Хасан Рухани.
Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалаи:
"В рамках телефонного разговора президент Рухани пригласил своего коллегу Владимира Путина на астанинский саммит, который на ротационной основе скоро пройдёт в Иране".
Ранее Рухани в беседе с турецким президентом Эрдоганом предложил организовать трехстороннюю встречу с Башаром Асадом. Также стало известно, что Иран и Сирия обсуждают возможность отправки из своих стран американских военных.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.