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Президент Ирана предложил Эрдогану провести саммит с Асадом

Мир

Иранский лидер Хасан Рухани предложил своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану провести трехсторонние переговоры с сирийскими властями, без участия России. 

"Принимая во внимание нашу договорённость по таким принципам, как сохранение территориальной целостности Сирии, искоренение терроризма, защита невинных, быстрое урегулирование вопроса Идлиба, на этой встрече можно устранить противоречия", - заявил Рухани.

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