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НАТО усилит воздушную поддержку Турции в Сирии

Мир

Страны-члены НАТО обещали оказать возможную поддержку Турции в Сирии. Сейчас рассматриваются разные варианты.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам внеочередного заседания Североатлантического совета, который был созван по инициативе турецкой стороны.

"Союзники уже поддерживают Турцию, мы усилили турецкую противовоздушную оборону… Но союзники думают о том, какую ещё поддержку можно оказать Турции, столкнувшейся со страшным конфликтом в Сирии", — подчеркнул Столтенберг.

Консультации по Идлибу прошли по просьбе Турции. В них участвовало 29 послов стран-участниц НАТО.

нато сирия турция столтенберг
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