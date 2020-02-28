Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Идлибе

Телефонный разговор между президентами России и Турции состоялся сегодня. Ситуацию в Идлибе обсудили Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.

Об этом сообщили в МИДе:

"Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе лидера Турецкой Республики. Разговор был подробный. И он был посвящён необходимости сделать всё, чтобы выполнить изначальные договорённости по идлибской зоне деэскалации. Обсуждалась и возможность в самое ближайшее время провести необходимые контакты на том или ином уровне", — рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Напомним, что накануне в результате авиаудара по боевикам в Сирии погибли 33 турецких военных. Ряд чиновников в Турции заявил о готовности начать войну с Россией. Сегодня по инициативе турецкой стороны состоится консультация по этому вопросу с НАТО.