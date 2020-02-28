Турки предлагают запретить полеты над Идлибом

Для защиты мирного населения в Идлибе небо над ним необходимо закрыть. Над городом предлагается объявить бесполетную зону.

С таким предложением выступил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

"Международное сообщество должно принять меры для защиты гражданского населения и установления бесполётной зоны. Гаранты "астанинского процесса", Россия и Иран, потеряют свой авторитет, если не выполнят своих обязательств по сокращению насилия и военных действий в Идлибе", — подчеркнул чиновник.

Сегодня Турция проведет консультации с НАТО по ситуации в Идлибе.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что погибшие накануне турецкие военные находились среди боевиков.