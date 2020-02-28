Для защиты мирного населения в Идлибе небо над ним необходимо закрыть. Над городом предлагается объявить бесполетную зону.
С таким предложением выступил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
"Международное сообщество должно принять меры для защиты гражданского населения и установления бесполётной зоны. Гаранты "астанинского процесса", Россия и Иран, потеряют свой авторитет, если не выполнят своих обязательств по сокращению насилия и военных действий в Идлибе", — подчеркнул чиновник.
Сегодня Турция проведет консультации с НАТО по ситуации в Идлибе.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что погибшие накануне турецкие военные находились среди боевиков.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.