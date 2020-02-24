ПНС просит паузу у ООН, чтобы аккумулировать силы — политолог

Политолог Андрей Кошкин убежден, что пауза в переговорном процессе, которую запросили представители так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии — способ потянуть время, чтобы перегруппироваться, собраться с силами, укрепить позиции.

После одностороннего выхода ПНС из женевских переговоров в формате "5+5", глава Высшего госсовета Ливии Халед Мишри, представляющий ПНС, обратился к ООН. Он попросил международную организацию о паузе в политическом диалоге.

В то же время Турция продолжила поставлять ливийским боевикам вооружение вопреки обещаниям президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Несколько дней назад в один из ливийских портов прибыло турецкое судно с более чем 100 тоннами вооружения и техники на борту. Новые танки уже вышли на улицы Триполи.

Все это говорит о том, что ПНС не заинтересовано в мирном урегулировании межливийского кризиса, а наоборот — настроено на эскалацию конфликта. Именно для этого террористы наращивают силы.

Завкафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин напомнил, что часть государств-членов ООН признали легитимность ПНС, именно на это делают ставку боевики, запрашивая отсрочку в переговорах.

Кроме того, немаловажную роль в обострении ситуации играет Турция, давно нарушающая эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Эрдоган активно поддерживает ПНС, перебрасывая сирийских наёмников из Идлиба. Постоянная подпитка со стороны Анкары позволяет боевикам в Триполи считать, что они смогут продолжить контролировать ливийскую столицу. Сейчас им требуется передышка, так как части Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара вплотную подобрались к позициям ПНС, пояснил эксперт.

Боевикам остается уповать на поддержку Турции и ООН.

Напомним, совсем недавно военный обозреватель издания "Комсомольская правда" Виктор Баранец объяснил, зачем ПНС постоянно провоцирует ЛНА на вооруженные столкновения, нарушая режим прекращения огня.