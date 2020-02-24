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Источник Правда.Ру

ПНС просит паузу у ООН, чтобы аккумулировать силы — политолог

Мир

Политолог Андрей Кошкин убежден, что пауза в переговорном процессе, которую запросили представители так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии — способ потянуть время, чтобы перегруппироваться, собраться с силами, укрепить позиции.

После одностороннего выхода ПНС из женевских переговоров в формате "5+5", глава Высшего госсовета Ливии Халед Мишри, представляющий ПНС, обратился к ООН. Он попросил международную организацию о паузе в политическом диалоге.

В то же время Турция продолжила поставлять ливийским боевикам вооружение вопреки обещаниям президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Несколько дней назад в один из ливийских портов прибыло турецкое судно с более чем 100 тоннами вооружения и техники на борту. Новые танки уже вышли на улицы Триполи.

Все это говорит о том, что ПНС не заинтересовано в мирном урегулировании межливийского кризиса, а наоборот — настроено на эскалацию конфликта. Именно для этого террористы наращивают силы.

Завкафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин напомнил, что часть государств-членов ООН признали легитимность ПНС, именно на это делают ставку боевики, запрашивая отсрочку в переговорах.

Кроме того, немаловажную роль в обострении ситуации играет Турция, давно нарушающая эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Эрдоган активно поддерживает ПНС, перебрасывая сирийских наёмников из Идлиба. Постоянная подпитка со стороны Анкары позволяет боевикам в Триполи считать, что они смогут продолжить контролировать ливийскую столицу. Сейчас им требуется передышка, так как части Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара вплотную подобрались к позициям ПНС, пояснил эксперт.

Боевикам остается уповать на поддержку Турции и ООН.

Напомним, совсем недавно военный обозреватель издания "Комсомольская правда" Виктор Баранец объяснил, зачем ПНС постоянно провоцирует ЛНА на вооруженные столкновения, нарушая режим прекращения огня.

Темы лна оон ливия турция пнс ливии андрей кошкин внутриливийский кризис
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