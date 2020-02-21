Бывшего министра обороны Украины осудили в России

Владимира Гриценко ждет российская колония. Его заочно осудили за призывы к организации террористических актов в России.

Он занимал пост министра обороны Украины. В 2014 и 2017 годах Гриценко публично призывал взрывать российские поезда и автомобили. Такой была его реакция на якобы проводившуюся на территории Украины деятельность спецслужб России.

Сейчас отправить за решетку украинского политика невозможно: международное право и законы Украины не позволяют экстрадировать его в Россию.