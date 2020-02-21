Владимира Гриценко ждет российская колония. Его заочно осудили за призывы к организации террористических актов в России.
Он занимал пост министра обороны Украины. В 2014 и 2017 годах Гриценко публично призывал взрывать российские поезда и автомобили. Такой была его реакция на якобы проводившуюся на территории Украины деятельность спецслужб России.
Сейчас отправить за решетку украинского политика невозможно: международное право и законы Украины не позволяют экстрадировать его в Россию.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.