Главный врач госпиталя в Ухане умер от коронавируса

В Китае в городе Ухань сегодня утром скончался главврач госпиталя "Учан". Причина смерти — заражение коронавирусом.

Об этом сообщило Центральное телевидение Поднебесной.

Объявление о смерти доктора появлялось в СМИ Китая дважды.

Первый раз — вечером 17 февраля о смерти Лю Чжимина написала газета "Жэньминь Жибао". Позже она же опубликовала опровержение, сообщив, что врачи продолжают бороться за жизнь доктора.

И вот сегодня из Уханя пришло известие, что, несмотря на все усилия коллег, доктор Лю Чжимин скончался в 10.30 по местному времени.

Лю Чжимин

Ему был 51 год. Больница, в которой он работал была одной из первых полностью перепрофилирована на лечение больных новой пневмонией. Под руководством Лю Чжимина трудились 966 медиков.

"Лю Чжимин стал первым руководителем медицинского учреждения, который погиб от коронавируса", — говорится в сообщениях китайских СМИ.

Напомним, что ранее "Правда.Ру" сообщала о смерти в Ухане доктора Ли Вэньляна, который первым обнаружил новую, тогда еще неизвестную медикам, болезнь.