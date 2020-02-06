Врач-офтальмолог Ли Вэньлян, который был первым, кто предупредил о вспышке новой инфекции, умер от коронавируса.
Врач центральной больницы Уханя еще 30 декабря предупредил коллег в WeChat (основной китайский мессенджер) о случаях заражения инфекцией.
Сначала он думал, что это атипичная пневмония, однако довольно быстро понял, что это неизвестная инфекция. После того, как пост врача распространился в соцсетях, его вызвали в полицию и обвинили в том, что он распространяет "ложную информацию".
Ли Вэньлян вынужден был подписать документ о том, что он не будет распространять информацию о неизвестной инфекции.
Когда в январе Ли Вэньлян приступил к работе, то одной из его пациенток стала женщина, зараженная коронавирусом. После этого он заболел сам, а потом и его родители.
Сегодня стало известно, что врач умер.
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