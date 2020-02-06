В Китае умер врач, который предупреждал о коронавирусе

Врач-офтальмолог Ли Вэньлян, который был первым, кто предупредил о вспышке новой инфекции, умер от коронавируса.

Врач центральной больницы Уханя еще 30 декабря предупредил коллег в WeChat (основной китайский мессенджер) о случаях заражения инфекцией.

Врач быстро понял, что это неизвестная инфекция

Сначала он думал, что это атипичная пневмония, однако довольно быстро понял, что это неизвестная инфекция. После того, как пост врача распространился в соцсетях, его вызвали в полицию и обвинили в том, что он распространяет "ложную информацию".

Ли Вэньлян вынужден был подписать документ о том, что он не будет распространять информацию о неизвестной инфекции.

Когда в январе Ли Вэньлян приступил к работе, то одной из его пациенток стала женщина, зараженная коронавирусом. После этого он заболел сам, а потом и его родители.

Сегодня стало известно, что врач умер.