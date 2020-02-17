Украина попалась на экспорте военной продукции в Россию

Стало известно о том, что Украина отправляет в Россию продукцию для нужд военной промышленности. Резонансной эту новость можно считать потому, что Киев на официальном уровне запретил всяческие кооперационные связи между двумя странами, особенно в военной сфере.

"В частности, Украину уличили в поставке двух турбореактивных двигателей в феврале для "Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева". Они предназначались для поисково-спасательного самолета-амфибии Бе-200ЧС морской авиации ВМФ России. Эти двигатели могли быть установлены на данный самолет или будут установлены на очередную серийную машину российского предприятия", — пишет украинское издание "Обозреватель".

Правда или ложь?

Официальной информации об экспорте силовых установок Украины в Россию пока нет. Однако известно, что производитель Бе-200ЧС искал альтернативу украинским двигателям и рассматривал вариант франко-российского SaM146.

Минобороны РФ отклонило это предложение, так как компоненты двигателя произведены в стране-члене Североатлантического блока.