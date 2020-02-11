Члены римской мафии попали под арест. У правоохранителей были ордеры в отношении 38 человек.
Все они подозреваются в связях с мафией. Среди задержанных есть один из бывших "руководителей" известной с 70-х годов прошлого века банды Мальяна. Он держал под контролем индустрию азартных игр на севере столицы Италии, сообщает местная полиция.
В ходе масштабной спецоперации, которая прошла утром во вторник, были арестованы ценности и активны на общую сумму порядка 15 миллионов евро. Все это использовалось для преступной деятельности и было получено незаконным путем.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия, и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.