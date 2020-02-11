Как в кино: в Италии арестованы мафиози

Члены римской мафии попали под арест. У правоохранителей были ордеры в отношении 38 человек.

Все они подозреваются в связях с мафией. Среди задержанных есть один из бывших "руководителей" известной с 70-х годов прошлого века банды Мальяна. Он держал под контролем индустрию азартных игр на севере столицы Италии, сообщает местная полиция.

В ходе масштабной спецоперации, которая прошла утром во вторник, были арестованы ценности и активны на общую сумму порядка 15 миллионов евро. Все это использовалось для преступной деятельности и было получено незаконным путем.