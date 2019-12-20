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Итальянская полиция арестовала 334 пособника мафии, включая политиков

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Полиция арестовала 334 человека в ходе одной из крупнейших антимафиозных операций, когда-либо проведенных в Италии.

Речь идёт о крупной преступной группировке, известной как "Ндрангета". Масштаб арестов подчёркивает, как глубоко она проникла в общество, заявили прокуроры. "Ндрангета" базируется в южном регионе Калабрии и уже превзошла более известную "Коза Ностру" с Сицилии, став самой могущественной мафиозной группировкой в стране и одной из крупнейших преступных банд в мире.

Кого задержала полиция

Как заявила полиция, в ходе внезапных утренних рейдов по всей стране удалось захватить сотни подозреваемых. Им предъявлены такие обвинения, как преступный сговор, убийство, вымогательство, ростовщичество, корпоративное мошенничество и отмывание денег.

Под арестом оказались политики, государственные служащие, юристы, бухгалтеры. Как подчеркнула ведущий расследование прокурор Никола Граттери, никак нельзя сказать, что на сотрудничество с мафией их толкнула нужда.

"Гангстеры не могут сами проводить изощренное отмывание денег. Для этого им нужны профессионалы", — добавил он.

Столь масштабных облав в стране не проводилось с 1984 года, когда в Палермо после массовых арестов на скамье подсудимых оказались 450 членов "Коза Ностры".

Тем временем в Мексике полиция не столь успешна в противостоянии с преступными группировками. На прошлой неделе бандиты открыто убили дюжину мексиканских полицейских.

Темы мафия арест италия организованная преступность
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