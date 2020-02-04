В новом украинском учебнике по истории нашли отфотошопленную фотографию "Обед на небоскребе". На фотографии вместе с рабочими находится известный голливудский актер Киану Ривз, которого разместили там ради шутки. Примечательно, что в свободной продаже учебника нет, его необходимо заказать в книжном магазине.
Электронную версию учебника можно найти на сайте издательства "Орион".
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.