В украинских учебниках истории напечатали Киану Ривза на фото 1932 года

В новом украинском учебнике по истории нашли отфотошопленную фотографию "Обед на небоскребе". На фотографии вместе с рабочими находится известный голливудский актер Киану Ривз, которого разместили там ради шутки. Примечательно, что в свободной продаже учебника нет, его необходимо заказать в книжном магазине.

Электронную версию учебника можно найти на сайте издательства "Орион".