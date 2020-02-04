Президент России Владимир Путин ранее запланировал визит в Китай, который намечен на вторую половину 2020 года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что пока визит президента в КНР не будут отменять.
"Двадцатый год только начался, поэтому еще рано говорить о каких-то корректировках в планах президента", - пояснил Песков.
Песков подчеркнул, что эпидемия коронавируса никак не повлияет на российско-китайские отношения.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.