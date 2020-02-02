В центре Торонто были убиты три человека во время вечеринки. Инцидент произошел на 32-м этаже кондоминиума. Погибшим было 19, 20 и 21 год. Еще два человека были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями.
На месте происшествия обнаружили нож и пистолет. Полиция не исключает, что между погибшими мог произойти конфликт и один из них начал стрельбу.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.