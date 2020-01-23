Бывший российский журналист Аркадий Бабченко, бежавший на Украину, а затем в Израиль, написал гневный пост, в котором назвал украинцев "дебилами". Так экс-журналист прокомментировал пустой зал, в котором выступал президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Вас больше нет на мировой арене, вы это понимаете, дебилы? Страна, само существование которой решается в данный момент, которая всего год назад была гвоздем Европы, её главной темой, потому что все понимали, что самая главная точка напряжения и бифуркации сейчас здесь, и от того, как все разрешится, будет зависеть будущая конфигурация мира, сегодня оказалась н.... никому не нужна на главном экономическом форуме. Мои поздравления. Вы помните, дебилы, что вас именно об этом и предупреждали? Вы помните, что я на коленях ползал, в уши орал - очнитесь, что вы делаете?", - написал Бабченко в Facebook.