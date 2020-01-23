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Путин не пожал руку Майку Пенсу

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Президент России Владимир Путин после прибытия на мероприятия форума памяти жертв Холокоста в Иерусалиме не пожал руку вице-президенту США Майку Пенсу. Российский лидер просто прошел мимо представителя США на мероприятии, а затем поздоровался с британским принцем Чарльзом и французским президентом Эмманюэлем Макроном.

Владимир Путин 23 января посетил Израиль, где принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения пленных из концлагеря Освенцим. Российский лидер открыл памятник жертва Блокады в Ленинграде и планирует провести встречу с президентом Израиля Реувеном Ривлином.

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