Путин не пожал руку Майку Пенсу

Президент России Владимир Путин после прибытия на мероприятия форума памяти жертв Холокоста в Иерусалиме не пожал руку вице-президенту США Майку Пенсу. Российский лидер просто прошел мимо представителя США на мероприятии, а затем поздоровался с британским принцем Чарльзом и французским президентом Эмманюэлем Макроном.

Владимир Путин 23 января посетил Израиль, где принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения пленных из концлагеря Освенцим. Российский лидер открыл памятник жертва Блокады в Ленинграде и планирует провести встречу с президентом Израиля Реувеном Ривлином.