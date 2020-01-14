В Индии закон о гражданстве оспаривают в Верховном суде

Индийский штат Южная Керала стал первым, где юридически оспорили новый Закон о гражданстве, вызвавший продолжительные протесты в стране.

В петиции, поданной в Верховный суд, администрация штата назвала закон о поправках к гражданству (CAA) нарушением светского характера индийской конституции и обвинила правительство в разделении нации по религиозным признакам.

К тому же, согласно закону, все индийцы должны будут предоставить документы, подтверждающие их происхождение, что является проблемой в стране, где многие люди не имеют официальных записей, в том числе и свидетельств о рождении.

Мусульмане опасаются, что новый закон может быть использован для того. чтобы лишить их гражданства. Однако представители правящей политической партии ("Бхаратия джаната парти") утверждают, что закон не имеет никакого отношения к мусульманам страны. Его задача помочь тем, кто исповедует другие религии и страдает от религиозных преследований в соседних мусульманских странах.