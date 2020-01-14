В Иране произведены аресты причастных к катастрофе украинского самолета

Иранская судебная система произвела ряд арестов в связи с недавней катастрофой украинского пассажирского самолета в окрестностях Тегерана.

Представитель судебной власти Голам-Хоссейн Эсмаили заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил создал специальные комиссии для тщательного расследования этой трагедии.

Расшифровкой черных ящиков займутся эксперты из Генштаба ВС и организации гражданской авиации Ирана, а также специалисты в радиоэлектронной сфере.

Эсмаили отметил: будут предприняты усилия для того, чтобы пролить свет на все аспекты этого инцидента и привлечь к правосудию всех виновных.

Напомним, иранское подразделение ПВО случайно сбило рейс 752 украинской международной авиакомпании вскоре после вылета лайнера из аэропорта Тегерана.

Оператор ракетной установки принял пассажирский самолет Boeing 737-800 за крылую ракету в то время, когда системы противо-воздушной обороны находились в режиме боевой готовности.