В Стамбуле начались переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана. Сообщается, что встреча проходит в закрытом формате без представителей прессы. Лидеры намерены обсудить события в Ираке, Ливии и Сирии, а также двустороннее сотрудничество.
Ранее Владимир Путин побывал в Дамаке, где встретился с президентом Сирии Башаром Асадом.
Почему помимо ухудшения уровня жизни, власти постоянно наступают и на права граждан? Власть потеряла разум и стремится к самоуничтожению? Возможно ли, что порой положение людей ухудшается умышленно?