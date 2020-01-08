В Стамбуле проходит встреча Путина и Эрдогана

В Стамбуле начались переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана. Сообщается, что встреча проходит в закрытом формате без представителей прессы. Лидеры намерены обсудить события в Ираке, Ливии и Сирии, а также двустороннее сотрудничество.

Ранее Владимир Путин побывал в Дамаке, где встретился с президентом Сирии Башаром Асадом.