Власти Ирана заявили о невозможности опознать тела погибших

Опознать по останкам пассажиров разбившегося в Тегеране Boieng не представляется возможным из-за пожара, который произошел на борту самолета. Об этом заявил директор по международным операциям общества Красного полумесяца Ирана Мансуре Багери.

По словам Багери, перед крушением на борту самолета произошел сильный пожар. По этой причине практически нет шансов опознать погибших пассажиров.