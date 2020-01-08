Опознать по останкам пассажиров разбившегося в Тегеране Boieng не представляется возможным из-за пожара, который произошел на борту самолета. Об этом заявил директор по международным операциям общества Красного полумесяца Ирана Мансуре Багери.
По словам Багери, перед крушением на борту самолета произошел сильный пожар. По этой причине практически нет шансов опознать погибших пассажиров.
Почему помимо ухудшения уровня жизни, власти постоянно наступают и на права граждан? Власть потеряла разум и стремится к самоуничтожению? Возможно ли, что порой положение людей ухудшается умышленно?